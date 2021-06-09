Даже из-за вспышки в отдельных общинах: Ляшко предупредил о вероятности усиления карантина

Если ситуация в Украине с коронавирусом будет ухудшаться, правительство будет вынуждено идти на усиление карантина. В Минздраве призывают соблюдать противоэпидемические правила, чтобы не пришлось отменять "зеленую" зону карантина.
Об этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сказал во время заседания правительства.
"Мы должны оставить основные противоэпидемические ограничения. В частности, обязательность масок в общественных зданиях, транспорте, а также ответственное отношение к соблюдению физической дистанции и не забывать о гигиене рук. Если ситуация будет ухудшаться, мы будем оперативно реагировать и будем вынуждены ввести вернуть "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемиологической опасности снова", - предупредил Ляшко.
Министр при этом отметил, что вспышка инфекции в отдельных регионах "будет иметь непосредственное влияние на ограничения на всей территории страны".
Напомним, с сегодняшнего дня Украина переходит в "зеленую" зону карантина. Во всех областях ослабляют карантинные ограничения.
Однако действие адаптивного карантина в Украине продолжается. В "зеленой зоне" остается ряд ограничений.
Отметим, ученые дали прогноз развития COVID в Украине до конца июня.
Ранее Кабинет министров Украины изменил критерии установления "зеленой зоны" карантина.