Даже из-за вспышки в отдельных общинах: Ляшко предупредил о вероятности усиления карантина

Если ситуация в Украине с коронавирусом будет ухудшаться, правительство будет вынуждено идти на усиление карантина. В Минздраве призывают соблюдать противоэпидемические правила, чтобы не пришлось отменять "зеленую" зону карантина.

Об этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сказал во время заседания правительства.

"Мы должны оставить основные противоэпидемические ограничения. В частности, обязательность масок в общественных зданиях, транспорте, а также ответственное отношение к соблюдению физической дистанции и не забывать о гигиене рук. Если ситуация будет ухудшаться, мы будем оперативно реагировать и будем вынуждены ввести вернуть "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемиологической опасности снова", - предупредил Ляшко.

Министр при этом отметил, что вспышка инфекции в отдельных регионах "будет иметь непосредственное влияние на ограничения на всей территории страны".