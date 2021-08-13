В вузах Львова начали вакцинировать от COVID студентов

В частности, получить прививку могут студенты и аспиранты Львовского национального университета имени Ивана Франко и Национального университета "Львовская политехника".

Массовая вакцинация студентов ЛНУ началась в пятницу, 13 августа.

При этом получить прививку могут также работники ЛНУ, которые до этого не вакцинировались.

При этом во "Львовской политехнике" вакцинация студентов началась еще с 30 июля.