В вузах Львова начали вакцинировать от COVID студентов

В высших учебных заведениях Львова начали вакцинировать от коронавируса студентов и аспирантов. Им делают прививки вакциной Moderna.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профком Львовского национального университета.
В частности, получить прививку могут студенты и аспиранты Львовского национального университета имени Ивана Франко и Национального университета "Львовская политехника".
Массовая вакцинация студентов ЛНУ началась в пятницу, 13 августа.
При этом получить прививку могут также работники ЛНУ, которые до этого не вакцинировались.
При этом во "Львовской политехнике" вакцинация студентов началась еще с 30 июля.
Напомним, во Львовской области более 60% педагогов получили первую прививку от коронавируса.
Ранее во Львовской области рекомендовали селить в общежития только вакцинированных студентов.