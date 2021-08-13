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У вишах Львова почали вакцинувати від COVID студентів

Автор: Валерія Поліщук

У вищих навчальних закладах Львова почали вакцинувати від коронавірусу студентів та аспірантів. Їм роблять щеплення вакциною Moderna.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профком Львівського національного університету.

Зокрема, отримати щеплення можуть студенти та аспіранти Львівського національного університету імені Івана Франка та Національного університету "Львівська політехніка".

Масова вакцинація студентів ЛНУ розпочалася у п'ятницю, 13 серпня.

При цьому отримати щеплення можуть також працівники ЛНУ, які до цього не вакцинувалися.

При цьому у "Львівській політехніці" вакцинація студентів почалася ще з 30 Липня.

Нагадаємо, у Львівській області більше 60% педагогів отримали перше щеплення від коронавірусу.

Раніше у Львівській області рекомендували селити в гуртожитки тільки вакцинованих студентів.

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ЛьвівВакцинація