У вишах Львова почали вакцинувати від COVID студентів

У вищих навчальних закладах Львова почали вакцинувати від коронавірусу студентів та аспірантів. Їм роблять щеплення вакциною Moderna.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профком Львівського національного університету.
Зокрема, отримати щеплення можуть студенти та аспіранти Львівського національного університету імені Івана Франка та Національного університету "Львівська політехніка".
Масова вакцинація студентів ЛНУ розпочалася у п'ятницю, 13 серпня.
При цьому отримати щеплення можуть також працівники ЛНУ, які до цього не вакцинувалися.
При цьому у "Львівській політехніці" вакцинація студентів почалася ще з 30 Липня.
Нагадаємо, у Львівській області більше 60% педагогів отримали перше щеплення від коронавірусу.
Раніше у Львівській області рекомендували селити в гуртожитки тільки вакцинованих студентів.