Введение чрезвычайного положения или комендантского часа пока не рассматривается, - Степанов

В Украине пока не розглядяється вопрос о введении чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Вводить комендантский час тоже не планируют.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует правительственный телеграмм-канал "Коронавірус_інфо".
По словам министра, пока власть не рассматривает введения более жестких карантинных ограничений. Вместе с тем он отмечает, что граждане должны более сознательно соблюдать установленные противоэпидемические правила, а соответствующие органы - контролировать их выполнение.
"Мы можем прописывать любые правила. Но очень важно, чтобы они выполнялись. Только таким образом мы можем остановить распространение третьей волны COVID-19", - сказал Степанов.
Напомним, глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения'я, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий надеется, что в Украине не будут вводить комендантский час.
Ранее председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков также заявил, что не хотел бы, чтобы в Украине вводили комендантский час.