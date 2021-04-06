Введення надзвичайного стану або комендантської години поки не розглядається, - Степанов

В Україні наразі не розглядяється питання про запровадження наздзвичайного стану через пандемію коронавіруса. Вводити комендантську годину теж не планують.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує урядовий телеграм-канал "Коронавірус_інфо".
За словами міністра, наразі влада не розглядає запровадження більш жорстких карантинних обмежень. Водночас, він наголошує, що громадяни повинні більш свідомо дотримуватися встановлених протиепідемічних правил, а відповідні органи - контролювати їх виконання.
"Ми можемо прописувати будь-які правила. Але дуже важливо, щоб вони виконувалися. Тільки в такий спосіб ми можемо зупинити розповсюдження третьої хвилі COVID-19", - сказав Степанов.
Нагадємо, голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я, нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький сподівається, що в Україні не будуть вводити комендантську годину.
Раніше голова Верховної ради України Дмитро Разумков також заявив, що не хотів би, щоб в Україні вводили комендантську годину.