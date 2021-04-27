После выхода Киева из "красной" зоны транспорт будет работать в обычном режиме, - КГГА

Киев может выйти из "красной" зоны 1 мая. Как только будет принято решение Государственной комиссией ТЭБ и ЧС общественный транспорт начнет работать в обычном режиме без спецпропусков.
Об этом в эфире телеканала Киев заявил замглавы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник.
"Если будет принято решение о выходе из "красной" зоны, из карантинных ограничений, которые есть в "красной" зоне, транспорт будет функционировать в обычном для себя режиме. То есть он перестанет работать в режиме специальных перевозок, с того времени пропуска будут не нужны, чтобы пользоваться транспортом", - заявил он.
Отметим, выход Киева из "красной" зоны означает то, что в городе смогут открыться для посетителей кафе, рестораны и ТРЦ; общественный транспорт выйдет из режима специальных перевозок по пропускам; детские сады и школы откроются для детей.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Киев станет следующим регионом, который выйдет из "красной" зоны карантина.
На прошлой неделе главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщал, что в ближайшее время из "красной" зоны должны выйти также Киев, Киевская, Запорожская, Львовская и Полтавская области