Після виходу Києва з "червоної" зони транспорт працюватиме у звичайному режимі, - КМДА

Київ може вийти з "червоної" зони 1 травня. Як тільки буде прийнято рішення Державною комісією ТЕБ і НС громадський транспорт почне працювати у звичайному режимі без спецпропусків.

"Якщо буде прийнято рішення про вихід з "червоної" зони, з карантинних обмежень, які є в "червоній" зоні, транспорт буде функціонувати в звичайному для себе режимі. Тобто він перестане працювати в режимі спеціальних перевезень, з того часу перепустки будуть не потрібні, щоб користуватися транспортом", - заявив він.

Зазначимо, вихід Києва з "червоної" зони означає Те, що в місті зможуть відкритися для відвідувачів кафе, ресторани і ТРЦ; громадський транспорт вийде з режиму спеціальних перевезень за перепустками; дитячі садки і школи відкриються для дітей.