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Після виходу Києва з "червоної" зони транспорт працюватиме у звичайному режимі, - КМДА

Автор: РБК-Україна

Київ може вийти з "червоної" зони 1 травня. Як тільки буде прийнято рішення Державною комісією ТЕБ і НС громадський транспорт почне працювати у звичайному режимі без спецпропусків.

Про це в ефірі телеканалу Київ заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник.

"Якщо буде прийнято рішення про вихід з "червоної" зони, з карантинних обмежень, які є в "червоній" зоні, транспорт буде функціонувати в звичайному для себе режимі. Тобто він перестане працювати в режимі спеціальних перевезень, з того часу перепустки будуть не потрібні, щоб користуватися транспортом", - заявив він.

Зазначимо, вихід Києва з "червоної" зони означає Те, що в місті зможуть відкритися для відвідувачів кафе, ресторани і ТРЦ; громадський транспорт вийде з режиму спеціальних перевезень за перепустками; дитячі садки і школи відкриються для дітей.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Київ стане наступним регіоном, який вийде з "червоної" зони карантину.

Минулого тижня головний санлікар України Віктор Ляшко повідомляв, що найближчим часом з "червоної" зони повинні вийти також Київ, Київська, Запорізька, Львівська та Полтавська області

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