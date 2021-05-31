На выходных было рекордное количество COVID-привитых. Кабмин планирует расширять кампанию

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что минувшие выходные стали рекордными по количеству привитых от коронавируса украинцев. В течение субботы и воскресенья от коронавируса были вакцинированы свыше 15 тысяч граждан.

Об этом шла речь на совещании в Офисе президента, передает пресс-служба главы государства .

"В субботу было вакцинировано девять тысяч человек и более 6100 - в воскресенье. Это самые высокие показатели за выходные с начала кампании по вакцинации. Со следующих выходных мы будем расширять эту практику ", - сказал Шмыгаль.

Напомним, в эти выходные в Киеве, Львове и Одессе открылись центры вакцинации от коронавируса. В этих центрах прививку от COVID-19 могут получить украинцы, которые записались в очередь через "Дия".

Как писало РБК-Украина, в Киеве за выходные в центре вакцинации прививку получили почти 3500 жителей столицы. Еще более тысячи украинцев получили прививку в центре вакцинации, который открыли во Львове на "Арене-Львов".