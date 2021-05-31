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На вихідних була рекордна кількість COVID-щеплених. Кабмін планує розширяти кампанію

Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що минулі вихідні стали рекордними за кількістю щеплених від коронавірусу українців. Протягом суботи та неділі від коронавірусу було вакциновано понад 15 тисяч громадян.

Про це йшлося на нараді в Офісі президента, передає прес-служба глави держави.

За словами прем'єра, Кабмін планує розширювати практику із застосуванням центрів вакцинації.

"У суботу було вакциновано дев'ять тисяч осіб і понад 6100 - у неділю. Це найвищі показники за вихідні від початку кампанії з вакцинації. З наступних вихідних ми будемо розширювати цю практику", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, цими вихідними у Києві, Львові та Одесі відкрилися центри вакцинації від коронавірусу. У цих центрах щеплення від COVID-19 можуть отримати українці, які записалися в чергу через "Дія".

Як писало РБК-Україна, у Києві за вихідні в центрі вакцинації щеплення отримали майже 3500 жителів столиці. Ще понад тисяча українців отримали щеплення у центрі вакцинації, який відкрили у Львові на "Арені-Львів".

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