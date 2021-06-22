Без выпускных, ТРЦ и вакцинация сферы услуг: в Крыму продлили карантин

В оккупированном Крыму продлили действие карантина до 1 сентября текущего года. В частности, там запретили проведение выпускных вечеров, а также обязали вакцинировать представителей сферы услуг.
Соответствующие изменения в указ о введении режима повышенной готовности на полуострове из-за пандемии COVID-19 внес так называемый "глава правительства" оккупированного Крыма Сергей Аксенов.
Кроме того, все сотрудники, которые задействованы в предоставлении услуг по санаторно-курортногому лечению, организации отдыха и оздоровления детей, общественного питания, экскурсионного обслуживания, а также в предоставлении транспортных услуг должны быть вакцинированы от коронавируса. Исключением являются лица, имеющие медицинские противопоказания.
Ранее РБК-Украина писало, что в оккупированном Россией Крыму произошла вспышка коронавируса среди детей в лагеря "Артек".