UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Без выпускных, ТРЦ и вакцинация сферы услуг: в Крыму продлили карантин

Автор: Мария Кучерявец

В оккупированном Крыму продлили действие карантина до 1 сентября текущего года. В частности, там запретили проведение выпускных вечеров, а также обязали вакцинировать представителей сферы услуг.

Соответствующие изменения в указ о введении режима повышенной готовности на полуострове из-за пандемии COVID-19 внес так называемый "глава правительства" оккупированного Крыма Сергей Аксенов.

Согласно документу, до 1 сентября запрещается:

  • работа в выходные и праздничные дни развлекательных центров и других развлекательных заведений, в том числе детских досуговых и развлекательных организаций;
  • в период с 23:00 до 08:00 работа предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос. Указанное ограничение не распространяется на предприятия общественного питания, расположенных на территории объектов транспортной инфраструктуры;
  • предоставление услуг по торговле на территории кинотеатров, проведение развлекательных мероприятий на территориях ТРЦ;
  • проводить дискотеки и выпускные вечера на территории Симферополя, Ялты и Алушты;
  • продажа билетов в театры и кинотеатры из расчета не более 50% от вместимости залов.

Кроме того, все сотрудники, которые задействованы в предоставлении услуг по санаторно-курортногому лечению, организации отдыха и оздоровления детей, общественного питания, экскурсионного обслуживания, а также в предоставлении транспортных услуг должны быть вакцинированы от коронавируса. Исключением являются лица, имеющие медицинские противопоказания.

Ранее РБК-Украина писало, что в оккупированном Россией Крыму произошла вспышка коронавируса среди детей в лагеря "Артек".

Читайте РБК-Украина в Google News
КрымКарантинКоронавирус