Без випускних, ТРЦ та вакцинація сфери послуг: в Криму продовжили карантин

В окупованому Криму продовжили дію карантинних обмежень до 1 вересня поточного року. Зокрема, там заборонили проведення випускних вечорів, а також зобов'язали вакцинувати представників сфери послуг.
Відповідні зміни в указ про введення режиму підвищеної готовності на півострові через пандемію COVID-19 вніс так званий "глава уряду" окупованого Криму Сергій Аксьонов.
Крім того, всі співробітники, які задіяні в наданні послуг із санаторно-курортного лікування, організації відпочинку та оздоровлення дітей, громадського харчування, екскурсійного обслуговування, а також наданні транспортних послуг повинні бути вакциновані від коронавірусу. Винятком є особи, які мають медичні протипоказання.
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Раніше РБК-Україна писало, що в окупованому Росією Криму стався спалах коронавірусу серед дітей в таборів "Артек".