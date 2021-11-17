Выйдет ли Киев из "красной" зоны в ближайшее время: в Минздраве оценили шансы

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин оценил перспективы выхода Киева из "красной" зоны адаптивного карантина. По его словам, эпидемиологическая ситуация пока не позволяет этого сделать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного санврача в интервью "Сегодня".

"Когда мы говорим о "красном" уровене, то порядок выхода области регулируется постановлением Кабмина № 1236. Относительно Киева, то показатели не говорят о стабилизации. В среднем стабилизация происходит через 2 недели. Когда такая стабилизация произойдет, то будет рассматриваться вопрос о пересмотре уровня эпидбезопасности в столице", - рассказал Кузин.

На вопрос есть ли прогноз выхода Киева из "красной" зоны главный санврач ответил, что пока "даты нет", кроме того, существенной стабилизации показателей заболеваемости также не наблюдается.