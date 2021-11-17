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Выйдет ли Киев из "красной" зоны в ближайшее время: в Минздраве оценили шансы

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Киев, Среда 17 ноября 2021 11:03
Выйдет ли Киев из "красной" зоны в ближайшее время: в Минздраве оценили шансы Фото: главный санврач Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин оценил перспективы выхода Киева из "красной" зоны адаптивного карантина. По его словам, эпидемиологическая ситуация пока не позволяет этого сделать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного санврача в интервью "Сегодня".

"Когда мы говорим о "красном" уровене, то порядок выхода области регулируется постановлением Кабмина № 1236. Относительно Киева, то показатели не говорят о стабилизации. В среднем стабилизация происходит через 2 недели. Когда такая стабилизация произойдет, то будет рассматриваться вопрос о пересмотре уровня эпидбезопасности в столице", - рассказал Кузин.

На вопрос есть ли прогноз выхода Киева из "красной" зоны главный санврач ответил, что пока "даты нет", кроме того, существенной стабилизации показателей заболеваемости также не наблюдается.

Напомним, с 1 ноября, Киев переведен в "красную" зону карантина.

Так, для посещения торговых центров, заведений питания и ЦПАУ, а также для проезда в общественном транспорте нужно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о вакцинации.

Отметим, недавно мэр столицы Виталий Кличко заявил, что Киев находится в "красной" зоне и ситуация ухудшается и призвал людей придерживаться правил, чтобы не ввести в городе полный локдаун.

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