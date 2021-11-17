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Чи вийде Київ із "червоної" зони найближчим часом: у МОЗ оцінили шанси

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Київ, Середа 17 листопада 2021 11:03
Чи вийде Київ із "червоної" зони найближчим часом: у МОЗ оцінили шанси Фото: головний санлікар Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін оцінив перспективи виходу Києва із "червоної" зони адаптивного карантину. За його словами, епідеміологічна ситуація поки не дозволяє цього зробити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного санлікаря в інтерв'ю "Сьогодні".

"Коли ми говоримо про "червоний" рівень, то порядок виходу області регулюється постановою Кабміну № 1236. Щодо Києва, то показники не говорять про стабілізацію. У середньому стабілізація відбувається через 2 тижні. Коли така стабілізація відбудеться, то розглядатиметься питання щодо перегляду рівня епіднебезпеки у столиці", - розповів Кузін.

На питання чи є прогноз виходу Києва із "червоної" зони головний санлікар відповів, що поки "дати немає", крім того, суттєвої стабілізації показників захворюваності також не спостерігається.

Нагадаємо, з 1 листопада, Київ був переведений в "червону" зону карантину.

Так, для відвідування торгових центрів, закладів харчування та ЦНАП, а також для проїзду в громадському транспорті потрібно пред'явити негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про вакцинацію.

Зазначимо, нещодавно мер столиці Віталій Кличко заявив, що Київ перебуває в "червоній" зоні і ситуація погіршується та закликав людей дотримуватись правил, щоб не ввести в місті повний локдаун.

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