Чи вийде Київ із "червоної" зони найближчим часом: у МОЗ оцінили шанси

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін оцінив перспективи виходу Києва із "червоної" зони адаптивного карантину. За його словами, епідеміологічна ситуація поки не дозволяє цього зробити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного санлікаря в інтерв'ю "Сьогодні".

"Коли ми говоримо про "червоний" рівень, то порядок виходу області регулюється постановою Кабміну № 1236. Щодо Києва, то показники не говорять про стабілізацію. У середньому стабілізація відбувається через 2 тижні. Коли така стабілізація відбудеться, то розглядатиметься питання щодо перегляду рівня епіднебезпеки у столиці", - розповів Кузін.

На питання чи є прогноз виходу Києва із "червоної" зони головний санлікар відповів, що поки "дати немає", крім того, суттєвої стабілізації показників захворюваності також не спостерігається.