ЮАР не будет вводить ограничения из-за нового штамма COVID-19

Южно-Африканская республика не будет вводить дополнительные ограничения из-за нового штамма коронавируса "Омикрон". Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.
По его словам, Национальный совет по борьбе с коронавирусом страны обсудил
Напомним, что в ЮАР в течение последней недели сильно изменилась ситуация с заболеваемостью COVID-19. Это связывают с появлением нового штамма "Омикрон".
Ранее сообщалось о симптомах нового штамма коронавируса. О них рассказали в ЮАР.