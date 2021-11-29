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ЮАР не будет вводить ограничения из-за нового штамма COVID-19

Автор: Наталья Скороход

Южно-Африканская республика не будет вводить дополнительные ограничения из-за нового штамма коронавируса "Омикрон". Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.

По его словам, Национальный совет по борьбе с коронавирусом страны обсудил

Напомним, что в ЮАР в течение последней недели сильно изменилась ситуация с заболеваемостью COVID-19. Это связывают с появлением нового штамма "Омикрон".

Ранее сообщалось о симптомах нового штамма коронавируса. О них рассказали в ЮАР.

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