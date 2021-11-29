ЮАР не будет вводить ограничения из-за нового штамма COVID-19

Южно-Африканская республика не будет вводить дополнительные ограничения из-за нового штамма коронавируса "Омикрон" . Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News .

По его словам, Национальный совет по борьбе с коронавирусом страны обсудил

Напомним, что в ЮАР в течение последней недели сильно изменилась ситуация с заболеваемостью COVID-19. Это связывают с появлением нового штамма "Омикрон".

Ранее сообщалось о симптомах нового штамма коронавируса. О них рассказали в ЮАР.