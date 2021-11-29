ПАР не буде вводити обмеження через новий штам COVID-19

Південно-Африканська Республіка не буде вводити додаткові обмеження через нове штаму коронавірусу "Омікрон". Про це заявив президент ПАР Сиріл Рамафоса.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.
За його словами, Національна рада з боротьби з коронавірусом країни обговорила
Нагадаємо, що у ПАР протягом останнього тижня сильно змінилася ситуація із захворюваністю COVID-19. Це пов'язують з появою нового штаму "Омікрон".
Раніше повідомлялося про симптоми нового штаму коронавірусу. Про них розповіли в ПАР.