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ПАР не буде вводити обмеження через новий штам COVID-19

Автор: Наталья Скороход

Південно-Африканська Республіка не буде вводити додаткові обмеження через нове штаму коронавірусу "Омікрон". Про це заявив президент ПАР Сиріл Рамафоса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

За його словами, Національна рада з боротьби з коронавірусом країни обговорила

Нагадаємо, що у ПАР протягом останнього тижня сильно змінилася ситуація із захворюваністю COVID-19. Це пов'язують з появою нового штаму "Омікрон".

Раніше повідомлялося про симптоми нового штаму коронавірусу. Про них розповіли в ПАР.

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Коронавірус