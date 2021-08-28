Южная Африка получит 2,2 миллиона доз вакцины Pfizer от США

будут доставлены в Южную Африку уже субботу, 28 августа. Об этом заявил министр здравоохранения ЮАР Джо Фахла.

По его словам, страна полностью вакцинировала более 5,4 миллиона человек одноразовой вакциной Johnson & Johnson и 1 миллион - двухдозовой вакциной Pfizer.

Ситуация с прививками в стране улучшилась после того, как власти объявили о начале вакцинации для всех взрослых с 18 лет.

Правительство планирует вакцинировать 67% населения страны к февралю, поскольку заболеваемость увеличилась из-за распространения штамма "Дельта".