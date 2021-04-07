Южная Корея приостанавливает вакцинацию граждан моложе 60 лет препаратом AstraZeneca

В Южной Корее заявили, что временно приостановят вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca людей моложе 60 лет. Пауза будет длится, пока Европейское медицинское агентство (EMA) проводит проверку вакцины.

EMA должно объявить результаты исследования того, могут ли некоторые случаи свертывания крови у взрослых быть связаны с прививкой AstraZeneca.

Отмечается, что разногласия в мире по поводу эффективности и побочных эффектов некоторых вакцин против COVID-19 привели к некоторым задержкам в кампании вакцинации в Южной Корее, которая началась в конце февраля. В стране задались целью достигнуть коллективного иммунитета в ноябре.

AstraZeneca заявила, что ранее ее исследования не выявили повышенного риска образования тромбов из-за вакцины, миллионы доз которой были введены во всем мире. Всемирная организация здравоохранения и EMA заявили, что преимущества перевешивают риски.