Южная Корея приостанавливает вакцинацию граждан моложе 60 лет препаратом AstraZeneca

В Южной Корее заявили, что временно приостановят вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca людей моложе 60 лет. Пауза будет длится, пока Европейское медицинское агентство (EMA) проводит проверку вакцины.
Об этом пишет Reuters.
EMA должно объявить результаты исследования того, могут ли некоторые случаи свертывания крови у взрослых быть связаны с прививкой AstraZeneca.
Отмечается, что разногласия в мире по поводу эффективности и побочных эффектов некоторых вакцин против COVID-19 привели к некоторым задержкам в кампании вакцинации в Южной Корее, которая началась в конце февраля. В стране задались целью достигнуть коллективного иммунитета в ноябре.
AstraZeneca заявила, что ранее ее исследования не выявили повышенного риска образования тромбов из-за вакцины, миллионы доз которой были введены во всем мире. Всемирная организация здравоохранения и EMA заявили, что преимущества перевешивают риски.
Ранее в ВОЗ заявили, что пока нет доказательства того, что вакцинация препаратом AstraZeneca от коронавируса имеет отношение к образованию тромбозов.
РБК-Украина писало, что в EMA пока точно не знают причины образования тромбов после вакцинации AstraZeneca. Ожидается, что на этой неделе будет представлена обновленная оценка по этому вопросу.