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В Южной Корее зафиксировали рекордный рост заболеваемости COVID

Автор: Иванна Шовкун

В Южной Корее регистрируют рекорд ежедневного количества заболеваемости коронавирусом с начала пандемии. Прогнозируют, что это число вырастет, потому что 18 ноября сотни тысяч студентов одновременно здавали вступительные экзамены в колледжи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Около 509 тысяч студентов одновременно сдавали экзамены в Отмечают, что в это время соблюдали строгие карантинные меры: измерение температуры, ношение масок, социальное дистанцирование. Однако экзамены все же могут повлиять на статистику роста заболеваемости коронавирусом.

В четверг, 18 ноября, в стране зарегистрировали

Напомним, штамм коронавируса "Дельта" стал доминирующим и составляет 99% от всех случаев заболеваемости по всему миру.

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Южная КореяКоронавирус