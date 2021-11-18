У Південній Кореї зафіксували рекордне зростання захворюваності на COVID

У Південній Кореї реєструють рекорд щоденної кількості захворюваності на коронавірус з початку пандемії. Прогнозують, що ця кількість зросте, бо 18 листопада сотні тисяч студентів одночасно складали вступні іспити в коледжі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Близько 509 тисяч студентів одночасно складали іспити в 1 395 установах по всій країні. Зазначають, що в цей час дотримувалися суворих карантинних заходів: вимірювання температури, носіння масок, соціальне дистанціювання. Однак іспити все ж таки можуть вплинути на статистику зростання захворюваності на коронавірус.

У четвер, 18 листопада, в країні зареєстрували 3 292 нових випадків захворювання. У країні другий день поспіль реєструють понад 3 000 випадків. Також за останню добу померло 29 пацієнтів, внаслідок чого загальна кількість загиблих становить 3 ​​187 осіб, а 506 осіб перебувають у тяжкому чи критичному стані.