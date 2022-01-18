Заболеваемость растет: на Прикарпатье могут закрыть школы и ввести другие ограничения

По ее словам, на заседании Региональной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение об усилении контроля над соблюдением карантина в Ивано-Франковской области.

Сообщается, что с начала года наблюдается рост заболеваемости, за прошлую неделю она выросла в 3,5 раза, среди детей - в 4,5 раза. Выше 50% рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей - в 54 территориальных общинах.

"В случае дальнейшего увеличения уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями среди детей дошкольного возраста и учащихся школ будет принято решение о приостановлении учебно-воспитательного процесса", - отметила Онищук.

Она добавила, что также ограничат проведение развлекательных мероприятий, публичных событий и работу общепита.