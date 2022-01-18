Захворюваність зростає: на Прикарпатті можуть закрити школи та ввести інші обмеження

За її словами, на засіданні Регіональної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийнято рішення про посилення контролю над дотриманням карантину в Івано-Франківській області.

Повідомляється, що з початку року спостерігається зростання захворюваності, за минулий тиждень вона зросла в 3,5 рази, серед дітей - в 4,5 рази. Вище 50% зростання захворюваності порівняно з попереднім тижнем - у 54 територіальних громадах.

"У разі подальшого збільшення рівня захворюваності на гострі респіраторні вірусні захворювання серед дітей дошкільного віку та учнів шкіл буде прийнято рішення про призупинення навчально-виховного процесу", - зазначила Оніщук.

Вона додала, що також обмежать проведення розважальних заходів, публічних подій і роботу закладів громадського харчування.