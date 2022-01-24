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На Закарпатье школы переводят на дистанционку

Автор: Валерия Полищук

В Закарпатской области школы начнут переходить на дистанционное обучение. Такую рекомендацию дала региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА в Facebook.

В регионе ситуация с распространением коронавируса довольно угрожающая, поскольку зафиксирован интенсивный прирост количества инфицированных. За последнюю неделю в Закарпатской области количество новых случаев выросло на 87%.

"Да самое главное - болеют наши дети. В последние семь дней в 4 раза больше фиксируют случаев инфицирования COVID-19 среди младшего населения", - заявил глава ОГА Виктор Микита.

При этом в ОГА отметили, что загруженность детских кроватей, предназначенных для лечения COVID-19, составляет 55%.

"Принимая во внимание статистические данные, решением комиссии рекомендовали райгосадминистрациям, исполнительным комитетам местных советов срочно провести заседание местных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС и принять решение о переводе учебных заведений на дистанционную форму обучения", - говорится в сообщении.

Напомним, в Сумах начальные школы могут перевести на дистанционное обучение.

Кроме того, в Одессе часть школ перевели на дистанционку.

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Закарпатская областьшкола