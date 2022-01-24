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На Закарпатті школи переводять на дистанційку

Автор: Валерія Поліщук

У Закарпатській області школи почнуть переходити на дистанційне навчання. Таку рекомендацію дала регіональна комісія з питань ТЕБ і НС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Закарпатської ОДА в Facebook.

У регіоні ситуація з поширенням коронавірусу досить загрозлива, оскільки зафіксовано інтенсивний приріст кількості інфікованих. За останній тиждень у Закарпатській області кількість нових випадків зросла на 87%.

"Та найголовніше - хворіють наші діти. В останні сім днів в 4 рази більше фіксують випадків інфікування COVID-19 серед молодшого населення", - заявив голова ОДА Віктор Микита.

При цьому в ОДА зазначили, що завантаженість дитячих ліжок, призначених для лікування COVID-19, становить 55%.

"Беручи до уваги статистичні дані, рішенням комісії рекомендували райдержадміністраціям, виконавчим комітетам місцевих рад терміново провести засідання місцевих комісій з питань ТЕБ і НС і прийняти рішення про переведення навчальних закладів на дистанційну форму навчання", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, у Сумах початкові школи можуть перевести на дистанційне навчання.

Крім того, в Одесі частину шкіл перевели на дистанційку.

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Закарпатська областьшкола