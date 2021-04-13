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На Закарпатье вакцину CoronaVac привезут 14-15 апреля: кого привьют в первую очередь

Новина українською → Ужгород, Вторник 13 апреля 2021 19:32
На Закарпатье вакцину CoronaVac привезут 14-15 апреля: кого привьют в первую очередь Фото: вакцина от коронавируса (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Закарпатская область получит партию вакцины CoronaVac 14-15 апреля. Ожидается, что в регион приедет 7040 доз. Первыми прививку смогут сделать малоподвижные граждане и те, кто ухаживает за ними.

Об этом сообщила пресс-служба Закарпатской областной администрации.

Отмечается, что эту партию вакцины будут использовать для вакцинации маломобильных жителей области, а также тех, кто ухаживает за ними. "Кроме того, прививки вакциной CoronaVac будут организованы для педагогов, участвующих в организации и проведении ВНО (внешнего независимого оценивания - ред.)", - отметил первый зампредседателя Закарпатской ОГА Мирослав Белецкий.

По его словам, мобильные бригады будут приезжать к жителям области по месту их проживания. К вакцинации CoronaVac будут привлечены учреждения, которые имеют такие бригады, прошедшие обучение на обращение с препаратом AstraZeneca.

Напомним, 13 апреля в Полтавскую область прибыло почти 8 тысяч доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. В первую очередь этим препаратом будут прививать контингент, который отбывает в Конго, патрульных полицейских, работников, которые будут обеспечивать проведение ВНО, маломобильных людей и лиц, которые за ними ухаживают.

Отметим, в Украине с 13 апреля начался процесс вакцинации населения против коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech. Украина получила 215 тысяч доз этой вакцины.

РБК-Украина ранее сообщало, что вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech будет применяться при вакцинации от COVID определенных групп населения: полицейских, маломобильных групп населения, лиц, которые за ними ухаживают, олимпийцев, паралимпийцев и людей, которые будут принимать непосредственное участие в проведении ВНО.

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