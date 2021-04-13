На Закарпаття вакцину CoronaVac привезуть 14-15 квітня: кого прищеплять в першу чергу
Закарпатська область отримає партію вакцини CoronaVac 14-15 квітня. Очікується, що в регіон приїде 7040 доз. Першими щеплення зможуть зробити малорухливі громадяни та ті, хто доглядає за ними.
Про це повідомила прес-служба Закарпатської обласної адміністрації.
Відзначається, що цю партію вакцини будуть використовувати для вакцинації маломобільних жителів області, а також тих, хто доглядає за ними. "Крім того, щеплення вакциною CoronaVac будуть організовані для педагогів, які беруть участь в організації та проведенні ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання - ред.)", - зазначив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.
За його словами, мобільні бригади будуть приїжджати до жителів області за місцем їх проживання. До вакцинації CoronaVac будуть залучені установи, які мають такі бригади, які пройшли навчання на звернення з препаратом AstraZeneca.
Нагадаємо, 13 квітня в Полтавську область прибуло майже 8 тисяч доз вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. В першу чергу цим препаратом будуть прищеплювати контингент, який відбуває в Конго, патрульних поліцейських, працівників, які забезпечуватимуть проведення ЗНО, маломобільних людей і осіб, які за ними доглядають.
Відзначимо, в Україні з 13 квітня розпочався процес вакцинації населення проти коронавірусу препаратом CoronaVac китайської компанії Sinovac Biotech. Україна отримала 215 тисяч доз цієї вакцини.
РБК-Україна раніше повідомляло, що вакцина CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech буде застосовуватися при вакцинації від COVID певних груп населення: поліцейських, маломобільних груп населення, осіб, які за ними доглядають, олімпійців, паралімпійців та людей, які будуть брати безпосередню участь в проведенні ЗНО.