На Закарпаття вакцину CoronaVac привезуть 14-15 квітня: кого прищеплять в першу чергу

Закарпатська область отримає партію вакцини CoronaVac 14-15 квітня. Очікується, що в регіон приїде 7040 доз. Першими щеплення зможуть зробити малорухливі громадяни та ті, хто доглядає за ними.

Відзначається, що цю партію вакцини будуть використовувати для вакцинації маломобільних жителів області, а також тих, хто доглядає за ними. "Крім того, щеплення вакциною CoronaVac будуть організовані для педагогів, які беруть участь в організації та проведенні ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання - ред.)", - зазначив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.

За його словами, мобільні бригади будуть приїжджати до жителів області за місцем їх проживання. До вакцинації CoronaVac будуть залучені установи, які мають такі бригади, які пройшли навчання на звернення з препаратом AstraZeneca.