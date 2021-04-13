На Закарпатье вакцину CoronaVac привезут 14-15 апреля: кого привьют в первую очередь

Закарпатская область получит партию вакцины CoronaVac 14-15 апреля. Ожидается, что в регион приедет 7040 доз. Первыми прививку смогут сделать малоподвижные граждане и те, кто ухаживает за ними.

Отмечается, что эту партию вакцины будут использовать для вакцинации маломобильных жителей области, а также тех, кто ухаживает за ними. "Кроме того, прививки вакциной CoronaVac будут организованы для педагогов, участвующих в организации и проведении ВНО (внешнего независимого оценивания - ред.)", - отметил первый зампредседателя Закарпатской ОГА Мирослав Белецкий.

По его словам, мобильные бригады будут приезжать к жителям области по месту их проживания. К вакцинации CoronaVac будут привлечены учреждения, которые имеют такие бригады, прошедшие обучение на обращение с препаратом AstraZeneca.