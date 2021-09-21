Закарпатская область с 23 сентября закроет школы с уровнем вакцинации ниже 80%

С 23 сентября из-за "желтой" зоны адаптивного карантина в Закарпатской области закроют школы и детские сады, в которых уровень вакцинации от COVID среди персонала не достигает 80%. Власти призывают педагогов сделать прививки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Закарпатской ОГА.

"Сделайте прививку первой дозой сегодня - завтра, чтобы дать возможность детям посещать садики и учиться в школах и в "желтом" уровне. Учебные заведения, где по состоянию на утро четверга будет менее 80% вакцинированного персонала, будут закрыты", - обратился к педагогам и техническим работником детских садов и школ глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков.