Закарпатська область з 23 вересня закриє школи з рівнем вакцинації нижче 80%

З 23 вересня через "жовту" зону адаптивного карантину у Закарпатській області закриють школи та дитячі садки, в яких рівень вакцинації від COVID серед персоналу не досягає 80%. Влада закликає педагогів зробити щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Закарпатської ОДА .

"Зробіть щеплення першою дозою сьогодні-завтра, щоб дати можливість дітям відвідувати садочки і вчитися в школах і в "жовтому" рівні. Навчальні заклади, де станом на ранок четверга буде менше 80% вакцинованого персоналу, будуть закриті", - звернувся до педагогів і технічних працівників дитячих садків і шкіл голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков.

Нагадаємо, раніше рішення закривати школи в "жовтій" зоні при недостатній вакцинації персоналу було прийнято в Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

РБК-Україна писало, що більше тисячі навчальних закладів у Закарпатській області можуть закрити після введення "жовтої" зони адаптивного карантину.