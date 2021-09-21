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Закарпатська область з 23 вересня закриє школи з рівнем вакцинації нижче 80%

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Ужгород, Вівторок 21 вересня 2021 13:49
Закарпатська область з 23 вересня закриє школи з рівнем вакцинації нижче 80% Фото: голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков (carpathia.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

З 23 вересня через "жовту" зону адаптивного карантину у Закарпатській області закриють школи та дитячі садки, в яких рівень вакцинації від COVID серед персоналу не досягає 80%. Влада закликає педагогів зробити щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Закарпатської ОДА.

"Зробіть щеплення першою дозою сьогодні-завтра, щоб дати можливість дітям відвідувати садочки і вчитися в школах і в "жовтому" рівні. Навчальні заклади, де станом на ранок четверга буде менше 80% вакцинованого персоналу, будуть закриті", - звернувся до педагогів і технічних працівників дитячих садків і шкіл голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков.

Нагадаємо, раніше рішення закривати школи в "жовтій" зоні при недостатній вакцинації персоналу було прийнято в Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

РБК-Україна писало, що більше тисячі навчальних закладів у Закарпатській області можуть закрити після введення "жовтої" зони адаптивного карантину.

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