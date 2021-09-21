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Закарпатская область с 23 сентября закроет школы с уровнем вакцинации ниже 80%

Автор: Сергей Новиков

С 23 сентября из-за "желтой" зоны адаптивного карантина в Закарпатской области закроют школы и детские сады, в которых уровень вакцинации от COVID среди персонала не достигает 80%. Власти призывают педагогов сделать прививки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Закарпатской ОГА.

"Сделайте прививку первой дозой сегодня - завтра, чтобы дать возможность детям посещать садики и учиться в школах и в "желтом" уровне. Учебные заведения, где по состоянию на утро четверга будет менее 80% вакцинированного персонала, будут закрыты", - обратился к педагогам и техническим работником детских садов и школ глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков.

Напомним, ранее решение закрывать школы в "желтой" зоне при недостаточной вакцинации персонала было принято в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

РБК-Украина писало, что более тысячи учебных заведений в Закарпатской области могут закрыть после введения "желтой" зоны адаптивного карантина.

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