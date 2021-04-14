Закрывать всю страну на локдаун нет смысла, - Шмыгаль

По его словам, ситуация с коронавирусом в отдельных областях остается напряженной, но в некоторых регионах фиксируют снижение количества новых случаев и госпитализаций.

"Как мы и говорили: закрывать всю страну на локдаун сейчас нет никакого смысла", - заявил Шмыгаль.

Он призвал украинцев соблюдать противоэпидемические правила.

Отметим, на прошлой неделе мэр Киева Виталий Кличко призвал центральные власти ввести общенациональный локдаун. Также он выступил за ограничение межобластного сообщения.