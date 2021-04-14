Закрывать всю страну на локдаун нет смысла, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что закрывать всю страну на локдаун нет смысла. Местная власть должна продолжать ответственно реагировать на ситуацию у себя в регионе.
Об этом премьер заявил на заседании правительства.
По его словам, ситуация с коронавирусом в отдельных областях остается напряженной, но в некоторых регионах фиксируют снижение количества новых случаев и госпитализаций.
"Как мы и говорили: закрывать всю страну на локдаун сейчас нет никакого смысла", - заявил Шмыгаль.
Он призвал украинцев соблюдать противоэпидемические правила.
Отметим, на прошлой неделе мэр Киева Виталий Кличко призвал центральные власти ввести общенациональный локдаун. Также он выступил за ограничение межобластного сообщения.
Тем временем, местные власти Киева решили продлить жесткий карантин в городе до 30 апреля. Ситуация с коронавируса в городе сложная.
Отметим, ученые сообщили, что в Украине пройден пик заболеваемости COVID-19. Сейчас в стране наблюдается снижение количества новых заражений. Согласно данным ученых, в период с 7 по 13 апреля в Украине снизилось количество новых заражений за сутки.