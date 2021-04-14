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Заполненность COVID-кроватей в медучреждениях Киева превышает 70%

Автор: Юлия Струк

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что заполненность COVID-кроватей в коммунальных медицинских учреждениях Киева составляет 71%. За прошедшие сутки были госпитализированы 225 киевлян с диагнозом COVID-19.

Об этом он сообщил в ходе брифинга.

По словам градоначальника, в больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 225 пациентов с диагнозом COVID-19. А также 311 больных - с подозрением на коронавирус и пневмониями. То есть в целом в стационары медучреждений за сутки попали 536 человек.

"Не уменьшается количество госпитализированных пациентов и больных в тяжелом состоянии. Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечится 4261 больной коронавирусом. 3173 пациенты - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3728 человек. Под аппаратами ИВЛ - 65 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - почти 71 процент", - сказал Кличко.

Он подчеркнул, что сложнее стало течение болезни у детей. По словам мэра, в стационарах медучреждений увеличилось количество детей, нуждающихся в кислородной поддержке, которых раньше было гораздо меньше.

Напомним, местная власть Киева решила продлить жесткий карантин в городе до 30 апреля. Кличко заявил, что иначе медицинская система не справится с таким количеством больных.

В комментарии РБК-Украина эпидемиолог Людмила Мухарская сообщила, что для стабилизации ситуации с COVID в Киеве требуется до четырех недель.

Ранее столичный градоначальник подчеркивал, что в Киеве действуют мягкие ограничения, по сравнению с другими странами.

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Новости Украины КиевгоспитализацияКоронавирус
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