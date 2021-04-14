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Заповненість COVID-ліжок у медзакладах Києва перевищує 70%

Автор: Юлія Струк

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що заповненість COVID-ліжок у комунальних медичних закладах Києва складає 71%. Минулої доби було госпіталізовано 225 киян з діагнозом COVID-19.

Про це він повідомив у ході брифінгу.

За словами градоначальника, до лікарень столиці минулої доби госпіталізували 225 пацієнтів з діагнозом COVID-19. А також 311 хворих - з підозрою на коронавірус та пневмоніями. Тобто загалом в стаціонари медзакладів за добу потрапили 536 людей.

"Не зменшується кількість госпіталізованих пацієнтів і хворих у важкому стані. Загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікується 4261 хворий на коронавірус. 3173 пацієнти - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 3728 людей. Під апаратами ШВЛ - 65 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах сьогодні - майже 71 відсоток", - сказав Кличко.

Він підкреслив, що складнішим став перебіг хвороби в дітей. За словами мера, у стаціонарах медзакладів збільшилася кількість дітей, які потребують кисневої підтримки, яких раніше було значно менше.

Нагадаємо, місцева влада Києва вирішила продовжити жорсткий карантин у місті до 30 квітня. Кличко заявив, що інакше медична система не впорається з такою кількістю хворих.

У коментарі РБК-Україна епідеміолог Людмила Мухарська повідомила, що для стабілізації ситуації з COVID у Києві потрібно до чотирьох тижнів.

Раніше столичний градоначальник підкреслював, що в Києві діють м'які обмеження, у порівнянні з іншими країнами.

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Новини України КиївгоспитализацияКоронавірус
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