Запорожье вводит жесткий карантин с 5 апреля: список запретов

Местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Запорожье приняла решение ввести жесткий карантин. Новые ограничения начнут действовать с 5 апреля.

Отметим, Запорожская область сейчас находится в "оранжевой" зоне карантина.

Местная власть решила ужесточить ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В частности, в Запорожье с 5 апреля запретят :

Напомним, Одесса может ввести локдаун по примеру Киева.

РБК-Украина писало, что локдаун в Киеве усиливается с 5 апреля. Комиссия по техногенной безопасности рекомендует магазинах ввести специальное приоритетное время для пенсионеров.

Кроме того, в Украине обновили данные по COVID: еще одна область в шаге от "красной" зоны.