Запоріжжя вводить жорсткий карантин з 3 квітня: список заборон

Місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій у Запоріжжі прийняла рішення ввести жорсткий карантин. Нові обмеження почнуть діяти з 3 квітня.

Зазначимо, Запорізька область зараз перебуває в "помаранчевій" зоні карантину.

Місцев влада вирішила посилити обмеження через погіршення ситуації з коронавірусом. Зокрема, у Запоріжжі з 3 квітня заборонять :

Нагадаємо, Одеса може ввести локдаун за прикладом Києва.

РБК-Україна писало, що локдаун у Києві посилюється з 5 квітня. Комісія з техногенної безпеки рекомендує магазинах ввести спеціальний пріоритетний час для пенсіонерів.

Крім того, в Україні оновили дані по COVID: ще одна область у кроці від "червоної" зони.