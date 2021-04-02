RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Запоріжжя вводить жорсткий карантин з 3 квітня: список заборон

Автор: Анастасія Рокитна

Місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій у Запоріжжі прийняла рішення ввести жорсткий карантин. Нові обмеження почнуть діяти з 3 квітня.

Про це повідомляє видання "Перший Запорізький".

Місцев влада вирішила посилити обмеження через погіршення ситуації з коронавірусом. Зокрема, у Запоріжжі з 3 квітня заборонять:

  • закладам харчування (окрім служб доставки) працювати з понеділка по п’ятницю з 20:00 до 6:00, а також у вихідні та святкові дні;
  • проведення масових заходів (окрім спортивних заходів, але без глядачів);
  • роботу кінотеатрів та інших закладів культури;
  • діяльність закладів, що надають послуги з розміщення;
  • діяльність спортивних залів та фітнес-центрів;
  • діяльність ринків та магазинів, окрім продовольчих.

Зазначимо, Запорізька область зараз перебуває в "помаранчевій" зоні карантину.

Нагадаємо, Одеса може ввести локдаун за прикладом Києва.

РБК-Україна писало, що локдаун у Києві посилюється з 5 квітня. Комісія з техногенної безпеки рекомендує магазинах ввести спеціальний пріоритетний час для пенсіонерів.

Крім того, в Україні оновили дані по COVID: ще одна область у кроці від "червоної" зони.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЗапоріжжяКарантинЛокдаун
Читайте також
Чи буде комендантська година в Україні через COVID: відповідь голови МОЗ
В Україні оновили дані по COVID: ще одна область у кроці від "червоної" зони
Прогноз погоди