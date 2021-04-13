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В Запорожской области могут остановить работу общественного транспорта

Автор: Анастасия Рокитна

В Запорожской области решается вопрос ограничения межобластного сообщения. Более того, могут полностью остановить общественный транспорт.

Об этом заявил глава Запорожской ОГА Александр Старух, сообщает портал "061".

По его словам, если введенные в Запорожье карантинные ограничения не дадут результатов, то региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС будет требовать введения еще более жесткие ограничений.

"Решается вопрос ограничении межобластного сообщения, но если ситуация будет ухудшаться, то остановится все", - сказал Старух.

Ранее власти Запорожья анонсировали, что общественный транспорт в городе будет работать только с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00 исключительно по количеству мест для сидения.

Напомним, в Черниговской области ситуация с коронавирусом остается критической. Регион не готов к выходу из "красной" зоны карантина.

Отметим, в Украине сокращается уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом. По состоянию на 13 апреля в стране уже пять регионов соответствуют норме по этому показателю.

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