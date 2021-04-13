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У Запорізькій області можуть зупинити роботу громадського транспорту

Автор: Анастасія Рокитна

В Запорізькій області вирішується питання обмеження міжобласного сполучення. Більше того, можуть повністю зупинити громадський транспорт.

Про це заявив голова Запорізької ОДА Олександр Старух, повідомляє портал "061".

За його словами, якщо введені в Запоріжжі карантинні обмеження не дадуть результатів, то регіональна комісія з питань ТЕБ та НС вимагатиме введення ще більш жорстких обмежень.

"Вирішується питання обмеження міжобласного сполучення, але якщо ситуація буде погіршуватися, то все зупиниться", - сказав Старух.

Раніше влада Запоріжжя анонсувала, що громадський транспорт у місті працюватиме тільки з 06:00 до 09:30 і з 16:00 до 20:00 виключно за кількістю місць для сидіння.

Нагадаємо, у Чернігівській області ситуація з коронавірусом залишається критичною. Регіон не готовий до виходу з "червоної" зони карантину.

Зазначимо, в Україні скорочується рівень госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом. Станом на 13 квітня в країні вже п'ять регіонів відповідають нормі за цим показником.

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