UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Заражений уже 6. В Украине зафиксировали новые случаи штамма "Омикрон"

Автор: Мария Кучерявец

В Украине обнаружили пять новых случаев заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". Общее количество заражений таким образом возросло до шести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного санитарного врача Игоря Кузина.

"Выявлено пять новых случаев заболевания коронавирусом штамма "Омикрон", всего было зафиксировано уже шесть случаев указанного штамма", - написал Кузин.

Он напомнил, что первый случай подтвердили еще 18 декабря в Главной референс-лаборатории ЦОЗ.

Вместе с тем пять новых случаев зафиксировали в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского.

"В общем, новый штамм обнаружили у двух жителей Киева и двух жителей Киевской области. Также по одному случаю подтвердили в образцах из Днепра и Львова", - рассказал Кузин.

По его словам, три человека с подтвержденными случаями вернулись из-за границы (находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах).

"В настоящее время идет эпидемиологическое расследование новых случаев и обследование контактных лиц", - добавил Кузин.

Напомним, вчера стало известно, что в Киеве зафиксировали случаи заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон".

Ранее РБК-Украина писало, что первый случай штамма "Омикрон" зафиксировали в Украине 18 декабря.

Впоследствии стало известно, что первый зараженный "Омикроном" в Украине уже выздоровел.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус