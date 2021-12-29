Заражений уже 6. В Украине зафиксировали новые случаи штамма "Омикрон"

В Украине обнаружили пять новых случаев заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". Общее количество заражений таким образом возросло до шести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного санитарного врача Игоря Кузина.
"Выявлено пять новых случаев заболевания коронавирусом штамма "Омикрон", всего было зафиксировано уже шесть случаев указанного штамма", - написал Кузин.
Он напомнил, что первый случай подтвердили еще 18 декабря в Главной референс-лаборатории ЦОЗ.
Вместе с тем пять новых случаев зафиксировали в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского.
"В общем, новый штамм обнаружили у двух жителей Киева и двух жителей Киевской области. Также по одному случаю подтвердили в образцах из Днепра и Львова", - рассказал Кузин.
По его словам, три человека с подтвержденными случаями вернулись из-за границы (находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах).
"В настоящее время идет эпидемиологическое расследование новых случаев и обследование контактных лиц", - добавил Кузин.
Напомним, вчера стало известно, что в Киеве зафиксировали случаи заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон".
Ранее РБК-Украина писало, что первый случай штамма "Омикрон" зафиксировали в Украине 18 декабря.
Впоследствии стало известно, что первый зараженный "Омикроном" в Украине уже выздоровел.