Заражений уже 6. В Украине зафиксировали новые случаи штамма "Омикрон"

"Выявлено пять новых случаев заболевания коронавирусом штамма "Омикрон", всего было зафиксировано уже шесть случаев указанного штамма", - написал Кузин.

Он напомнил, что первый случай подтвердили еще 18 декабря в Главной референс-лаборатории ЦОЗ.

Вместе с тем пять новых случаев зафиксировали в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского.

"В общем, новый штамм обнаружили у двух жителей Киева и двух жителей Киевской области. Также по одному случаю подтвердили в образцах из Днепра и Львова", - рассказал Кузин.

По его словам, три человека с подтвержденными случаями вернулись из-за границы (находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах).

"В настоящее время идет эпидемиологическое расследование новых случаев и обследование контактных лиц", - добавил Кузин.