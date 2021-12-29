Заражень вже 6. В Україні зафіксували нові випадки штаму "Омікрон"

"Виявлено п'ять нових випадків захворювання на коронавірус штаму "Омікрон", загалом було зафіксовано вже шість випадків вказаного штаму", - написав Кузін.

Він нагадав, що перший випадок підтвердили ще 18 грудня у Головній референс-лабораторії ЦГЗ.

Разом з тим п’ять нових випадків зафіксували в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського.

"Загалом новий штам виявили у двох мешканців Києва та двох мешканців Київської області. Також по одному випадку підтвердили у зразках із Дніпра та Львова", - розповів Кузін.

За його словами, троє осіб із підтвердженими випадками повернулись з-за кордону (перебували у Німеччині, Польщі та Об’єднаних Арабських Еміратах).

"Наразі триває епідеміологічне розслідування нових випадків та обстеження контактних осіб", - додав Кузін.