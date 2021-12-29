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Заражень вже 6. В Україні зафіксували нові випадки штаму "Омікрон"

Автор: Марія Кучерявець

В Україні виявили п'ять нових випадків зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон". Загальна кількість заражень таким чином зросла до шести.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.

"Виявлено п'ять нових випадків захворювання на коронавірус штаму "Омікрон", загалом було зафіксовано вже шість випадків вказаного штаму", - написав Кузін.

Він нагадав, що перший випадок підтвердили ще 18 грудня у Головній референс-лабораторії ЦГЗ.

Разом з тим п’ять нових випадків зафіксували в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського.

"Загалом новий штам виявили у двох мешканців Києва та двох мешканців Київської області. Також по одному випадку підтвердили у зразках із Дніпра та Львова", - розповів Кузін.

За його словами, троє осіб із підтвердженими випадками повернулись з-за кордону (перебували у Німеччині, Польщі та Об’єднаних Арабських Еміратах).

"Наразі триває епідеміологічне розслідування нових випадків та обстеження контактних осіб", - додав Кузін.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що в Києві зафіксували випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон".

Раніше РБК-Україна писало, що перший випадок штаму "Омікрон" зафіксували в Україні 18 грудня.

Згодом стало відомо, що перший заражений "Омікроном" в Україні вже одужав.

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