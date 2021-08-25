Заражения штаммом "Дельта" участились у COVID-вакцинированных людей, - ученые США

В США увеличились случаи заражения коронавирусом "Дельта" среди полностью вакцинированных людей. Об этом говорится в отчете Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Эти цифры касаются более 43000 зарегистрированных случаев заражения среди жителей округа Лос-Анджелес в возрасте от 16 лет и старше. Из них 10 895, или 25,3%, произошли у полностью вакцинированных лиц, 1431, или 3,3%, у частично вакцинированных лиц и 30 801, или 71,4%, у невакцинированных лиц.

Напомним, что в Израиле будут вакцинировать третьей дозой людей от 30 лет. Прививку можно получить через пять месяцев после второй дозы.

Ранее сообщалось, что в США полностью одобрили вакцину Pfizer для людей старше 16 лет. Это говорит о безопасности вакцины.