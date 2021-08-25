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Зараження штамом "Дельта" почастішали у COVID-вакцинованих людей, - вчені США

Автор: Наталья Скороход

В США збільшилися випадки зараження коронавірусом "Дельта" серед повністю вакцинованих людей. Про це йдеться у звіті центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDC).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

CDC

Ці цифри стосуються понад 43000 зареєстрованих випадків зараження серед жителів округу Лос-Анджелес у віці від 16 років і старше. З них 10 895, або 25,3%, відбулися у повністю вакцинованих осіб, 1431, або 3,3%, у частково вакцинованих осіб і 30 801, або 71,4%, у невакцинованих осіб.

Нагадаємо, що в Ізраїлі будуть вакцинувати третьою дозою людей від 30 років. Щеплення можна отримати через п'ять місяців після другої дози.

Раніше повідомлялося, що у США повністю схвалили вакцину Pfizer для людей старше 16 років. Це говорить про безпеку вакцини.

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