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На заседании СНБО говорили о вакцинации украинцев - Данилов

Автор: РБК-Украина

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (РНБО), которое прошло 2 апреля, рассматривался вопрос о вакцинации населения Украины от коронавируса. Об этом сообщил секретарь РНБО Алексей Данилов.

Такое заявление он сделал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По словам Алексея Данилова, в Украине наблюдается очень сложная ситуация с распространением коронавируса. Поэтому уже в ближайшее время должен выйти указ по итогам сегодняшнего заседания СНБО, касательно вакцинации населения Украины.

"В ближайшее время выйдет указ, который будет инсталлировать решение сегодняшнего заседания СНБО, касательно вакцинации нашего населения", - сказал Данилов.

Напомним, в Украине могут ввести чрезвычайное положение из-за ситуации с коронавирусом. Такое заявление сделал глава Верховной рады Дмитрий Разумков.

Ранее сообщалось, что уровень госпитализации из-за коронавируса превышен уже в 22 областях Украины. Наиболее сложная ситуация в Хмельницкой, Житомирской области и в Киеве.

Сегодня, 2 апреля, в ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", главные темы - ожидать ли еще большего обострения войны на востоке Украины и сможет ли наша армия дать ответ на провокации РФ.

Кроме того, гости студии и эксперты, среди которых Алексей Данилов, Дмитрий Кулеба, Леонид Кравчук, Василий Вирастюк, Руслан Кошулинский, Александр Шевченко и другие, рассуждают на тему того, что не так с выборами на 87-м округе.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 2 апреля

Напомним, в предыдущем выпуске политического ток-шоу Максим Степанов рассказал, что необходимо для создания украинской вакцины против COVID-19.


Также министр здравоохранения рассказал, сколько людей нужно вакцинировать, чтобы в стране появился коллективный иммунитет.


В том же выпуске советник председателя Офиса Президента Алексей Арестович впервые рассказал, сколько украинских военных погибло от начала установления режима прекращения огня на востоке страны.


А известный общественный активист и волонтер Роман Синицын рассказал, почему возникли беспорядки у здания Офиса Президента на митинге за Стерненко.


Кроме того, смотрите сюжет о том, имеет ли Украина шансы стать членом НАТО.

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