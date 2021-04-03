На засіданні РНБО говорили про вакцинацію українців, - Данилов

За словами Олексія Данілова, в Україні спостерігається дуже складна ситуація з поширенням коронавірусу. Тому вже найближчим часом має вийти наказ за підсумками сьогоднішнього засідання РНБО, стосовно вакцинації населення України.

"Найближчим часом вийде наказ, який буде інсталювати рішення сьогоднішнього засідання РНБО, щодо вакцинації населення", - сказав Данилов.

Нагадаємо, в Україні можуть ввести надзвичайний стан через ситуацію з коронавірусом. Таку заяву зробив голова Верховної ради Дмитро Разумков.

Раніше повідомлялося, що рівень госпіталізації через коронавірусу перевищено вже у 22 областях України. Найбільш складна ситуація у Хмельницькій, Житомирській області та в Києві.

Сьогодні, 2 квітня, у ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", головні теми - чи чекати ще більшого загострення війни на сході України та чи зможе наша армія дати відповідь на провокації РФ. Крім того, гості студії та експерти, серед яких Олексій Данілов, Дмитро Кулеба, Леонід Кравчук, Василь Вірастюк, Руслан Кошулинський, Олександр Шевченко та інші, розмірковують на тему того, що не так з виборами на 87-му окрузі.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 2 квітня

Нагадаємо, у попередньому випуску політичного ток-шоу Максим Степанов розповів, що необхідно для створення української вакцини проти COVID-19.



Також міністр охорони здоров'я розповів, скільки людей потрібно вакцинувати, щоб в країні з'явився колективний імунітет.



У тому ж випуску радник голови Офісу Президента Олексій Арестович у вперше розповів, скільки українських військових загинуло від початку встановлення режиму припинення вогню на сході країни.



А відомий громадський активіст і волонтер Роман Синіцин розповів, чому виникли заворушення біля будівлі Офісу Президента на мітингу за Стерненка.



Окрім того, дивіться сюжет про те, чи має Україна шанси стати членом НАТО.