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Зеленский не доволен готовностью больничных коек для лечения COVID-19

Автор: Игорь Литвиненко

Президент Владимир Зеленский попросил ускорить процесс обеспечения кислородом больничных кроватей для лечения больных коронавирусом. Сейчас в стране обеспечены 40% коек, Зеленский требует, чтобы с кислородом были 80% коек.

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Об этом Зеленский заявил во время селекторного совещания, передает пресс-служба Офиса президента.

"По состоянию на прошлый и позапрошлый селектор обеспеченность кислородом кроватей больных COVID-19 была 40,7%, а наша цель - более 80%. Те вопросы, которые мы должны решать за считанные дни, решаются недели. И нам надо это ускорить", - сказал Зеленский.

Также президент попросил быстрее решить вопрос высокой загруженности лабораторий. Представители правительства заявили, что необходимые документы уже готовы, их планируют принять в пятницу.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что нынешняя ситуация с больничными кроватями в стране остается напряженной. В случае дальнейшего роста случаев заболевания ситуация может стать критической.

Напомним, за сутки в Украине подтвердили 3774 новых случаев коронавируса. Активными больными в стране остаются почти 126 тысяч человек, из которых 16 745 пациентов находятся в больницах.

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