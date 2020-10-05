Зеленський не задоволений готовністю лікарняних ліжок для хворих COVID-19

Президент Володимир Зеленський попросив прискорити процес забезпечення киснем лікарняних ліжок для хворих коронавірусом. Зараз в країні забезпечені 40% ліжок, Зеленський вимагає, щоб з киснем були 80% ліжок.

Про це Зеленський заявив під час селекторної наради, передає прес-служба Офісу президента.

"Станом на минулий і позаминулий селектор забезпеченість киснем ліжок хворих COVID-19 була 40,7%, а наша мета - понад 80%. Ті питання, які ми повинні вирішувати за лічені дні, вирішуються тижня. І нам треба це прискорити", - сказав Зеленський.

Також президент попросив швидше вирішити питання високої завантаженості лабораторій. Представники уряду заявили, що необхідні документи вже готові, їх планують прийняти в п'ятницю.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що нинішня ситуація з лікарняними ліжками у країні залишається напруженою. У разі подальшого зростання випадків захворювання ситуація може стати критичною.

Нагадаємо, за добу в Україні підтвердили 3774 нових випадків коронавірусу. Активними хворими в країні залишаються майже 126 тисяч чоловік, з яких 16 745 пацієнтів знаходяться в лікарнях.