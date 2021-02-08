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Зеленский готов "личным примером" показать безопасность вакцины от коронавируса

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский готов «личным примером» продемонстрировать украинцам безопасность и необходимость вакцинации от коронавируса, которая должна начаться уже через неделю.

Об этом глава государства сказал на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы в Киеве".

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«Я готов личным примером, как и большинство мировых лидеров, показать людям, что вакцинация важна, она безопасная, она нужна», – заявил Зеленский.

Президент отметил, что вакцинация стартует уже в этом месяце. Первыми вакцину получат медики, военные, нацгвардейцы.

Напомним, в Минздраве анонсировали старт массовой вакцинации украинцев с 15 февраля. Однако эта дата является ориентировочной и зависит от срока поставки препарата против COVID-19.

При этом глава Минздрава подтвердил, что первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech уже выделенные Украине в рамках инициативы COVAX и поступят в течение двух недель.

В Соответствии с Национальным планом вакцинации, в феврале прививки получат 367 тысяч украинцев - медики COVID-стационаров, работники лабораторных центров, бригады экстренной медицинской помощи и военнослужащие ООС.

В первую очередь иммунизацию в Украине пройдут приоритетные группы населения. Вакцинация является исключительно добровольной и будет проводиться бесплатно.

Полный курс вакцинации предполагает введение двух доз препарата с временным промежутком от 14 суток.

Прививки будут делать мобильные бригады на первом этапе, в дальнейшем начнут работать стационарные кабинеты при медучреждениях.

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