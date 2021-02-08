Зеленський готовий "особистим прикладом" показати безпечність вакцини від коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський готовий «особистим прикладом» продемонструвати українцям безпечність та необхідність вакцинації від коронавірусу , яка має розпочатись вже за тиждень.

Про це голова держави сказав на форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді» в Києві.

Президент зазначив, що вакцинація стартує вже цього місяця. Першими вакцину отримають медики, військові, нацгвардійці.

«Я готовий особистим прикладом, як і більшість світових лідерів, показати людям, що вакцинація важлива, вона безпечна, вона потрібна», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, у МОЗ анонсували старт масової вакцинації українців з 15 лютого. Однак ця дата є орієнтовною і залежить від терміну поставки препарату проти COVID-19.

При цьому глава МОЗ підтвердив, що перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech вже виділені Україні в рамках ініціативи COVAX і надійдуть протягом двох тижнів.

Згідно з Національним планом вакцинації, в лютому щеплення отримають 367 тисяч українців - медики COVID-стаціонарів, працівники лабораторних центрів, бригади екстреної медичної допомоги та військовослужбовці ООС.

В першу чергу імунізацію в Україні пройдуть пріоритетні групи населення. Вакцинація є виключно добровільною і буде проводитися безкоштовно.

Повний курс вакцинації передбачає введення двох доз препарату з часовим проміжком від 14 діб.

Щеплення будуть робити мобільні бригади на першому етапі, надалі почнуть працювати стаціонарні кабінети при медустановах.