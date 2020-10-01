UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Зеленский: у нас уже на выходе 4-5 препаратов для лечения COVID-19

Автор: РБК-Украина

На сегодня для лечения коронавируса в Украине готовится 4-5 новых лекарств. Они уже проходят клинические испытания.

Об этом на брифинге в Ровенской области заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, украинские власти держат руку на пульсе и готовы обеспечить поставки вакцины от COVID-19, как только она появится.

"Ну и отдельно мы делаем некоторые вещи в Украине: и профилактические лекарства, и новые лекарства, которые будут применяться… У нас четыре или пять уже на выходе разных видов лекарств, которые проходят клинические испытания и будут помогать людям. Как я сказал, профилактика COVID-19 или будут смягчать сам процесс протекания болезни", - добавил Зеленский.

Самые читаемые новости

Напомним, ранее сообщалось, что во всем мире 8 компаний находятся на финальной стадии разработки вакцины от COVID-19. Украинская сторона ведет переговоры с такими компаниями, как Moderna, Synova, Johnson & Johnson, Pfizer и AstraZeneca.

В государственном бюджете на 2021 год заложено 15 млрд гривен на вакцины от коронавируса.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийВакцинаКоронавирус