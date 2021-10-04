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Зеленский требует усилить информационную кампанию по вакцинации от COVID

Автор: Илона Свиридова

Президент Украины Владимир Зеленский требует усилить информационную кампанию по вакцинации от COVID. К ней могут привлечь сотрудников "Укрпочты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

В частности, на совещании с представителями правительства он подчеркнул необходимость активизировать информационную кампанию о важности вакцинации.

"Всеми ресурсами, имеющимися способами и источниками должны донести до различных слоев населения, насколько важным является защита от COVID-19. Люди, которые делают прививки, не только защищают себя от тяжелого течения в случае заболевания - они защищают окружение, в частности членов своей семьи", - отметил Зеленский.

Кроме того, Минздрав совместно с Министерством социальной политики отдельно должны развернуть кампанию по вакцинации пенсионеров. На сегодня в Украине из 11 млн пенсионеров вакцинировали около 25%. Зеленский предложил рассмотреть возможность привлечения к этой кампании "Укрпочты" и представителей бизнеса.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине готовятся объявить обязательную вакцинацию для представителей определенных профессий.

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Владимир ЗеленскийКоронавирусВакцинация