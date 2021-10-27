UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Желтые" COVID-сертификаты теперь можно печатать из "Дии"

Автор: Мария Кучерявец

Так называемые "желтые" сертификаты о прививке первой дозой COVID-вакцины появились на портале "Дия". Документ можно сохранить на телефон и распечатать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дию".

Так, сертификаты с 1 дозой вакцины можно получить без биометрических документов, воспользовавшись только электронной подписью (КЭП).

Как получить "желтый" СOVID-сертификат (с помощью портала "Дия")

  • авторизоваться на портале "Дия" с помощью электронной подписи (КЭП)
  • нажать "Получить СOVID-сертификат" на главной странице или в разделе "Услуги"
  • подписать согласие об обработке персональных данных КЭПом
  • ожидать сообщения от "Дии" после ее обработки данных о вакцинации.

Напомним, вакцинированные украинцы могут сгенерировать в приложении как внутренний, так и международный COVID-сертификаты.

Отметим, что глава Минцифры также анонсировал запуск тестовых версий COVID-сертификатов в "Дие".

Читайте РБК-Украина в Google News
сертификат вакцинацииДия