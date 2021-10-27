"Жовті" COVID-сертифікати тепер можна друкувати з "Дії"

Так звані "жовті" сертифікати про щеплення першою дозою COVID-вакцини з'явилися на порталі "Дія". Документ можна зберегти на телефон та видрукувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".
Так, сертифікати з 1 дозою вакцини можна отримати без біометричних документів, скориставшись лише електронним підписом (КЕП).
Як отримати "жовтий" СOVID-сертифікат (за допомогою порталу "Дія")
Нагадаємо, вакциновані українці можуть згенерувати в додатку як внутрішній, так і міжнародний COVID-сертифікати.
Зазначимо, що глава Мінцифри також анонсував запуск тестових версій COVID-сертифікатів в "Дії".