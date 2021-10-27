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"Жовті" COVID-сертифікати тепер можна друкувати з "Дії"

Автор: Марія Кучерявець

Так звані "жовті" сертифікати про щеплення першою дозою COVID-вакцини з'явилися на порталі "Дія". Документ можна зберегти на телефон та видрукувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

Так, сертифікати з 1 дозою вакцини можна отримати без біометричних документів, скориставшись лише електронним підписом (КЕП).

Як отримати "жовтий" СOVID-сертифікат (за допомогою порталу "Дія")

  • авторизуватися на порталі "Дія" за допомогою електронного підпису (КЕП)
  • натиснути "Отримати СOVID-сертифікат" на головній сторінці або в розділі "Послуги"
  • підписати згоду про обробку персональних даних КЕПом
  • очікувати повідомлення від "Дії" після її обробки даних про вакцинацію.

Нагадаємо, вакциновані українці можуть згенерувати в додатку як внутрішній, так і міжнародний COVID-сертифікати.

Зазначимо, що глава Мінцифри також анонсував запуск тестових версій COVID-сертифікатів в "Дії".

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сертифікат вакцинаціїДія